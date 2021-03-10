Спортсмены выиграли 3 медали
С 3 по 5 марта в городе Абакан, столице Хакасии, прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.
Бурятию представили 15 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: Бойкова Василиса, Сафронова Дарья, Васильева Валерия, Батоцыренова Ева, Никитина Полина, Измайлова Ульяна, Оленникова Елизавета, Серебренникова Анастасия, Астраханцев Станислав, Иванов Сергей, Пушников Михаил, Тарасюк Кирилл, Навицкий Артём, Приходько Владислав, Серебренников Лев.
- По итогам соревнований Михаил Пушников занял второе место в сумме двух дистанций на спине и третье место в сумме двух дистанций баттерфляй. Также Михаил выполнил норму для присвоения первого спортивного разряда. Сергей Иванов занял третье место в сумме двух дистанций брасс. К сожалению, другим спортсменам не удалось завоевать призовые места, - сообщает пресс-служба республиканской школы плавания.
Пловцы Бурятии стали призёрами «Кубка Сибири»
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