Спортсменки из Улан-Удэ завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград
С 6 по 7 марта в столице Забайкальского края состоялось открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятию представляли спортсмены клуба фигурного катания «Сияние». Юные фигуристки завоевали 13 медалей различного достоинства. Победителями и призёрами соревнований стали:
«Новичок» 2016 г.р.
Третье место - Варвара Марченко
«Новичок» 2015 г.р.
Второе место - Ариана Степанова
Третье место - Алина Халецкая
«Новичок» 2014 г.р.
Второе место - Ангелина Фёдорова
Третье место - Наталия Богомазова
«Юный Фигурист» 2015 г.р.
Первое место - Злата Козлова
«Юный Фигурист» 2014 г.р.
Третье место - Софья Фёдорова
«Юный Фигурист» 2013 г.р. и старше
Первое место - Ульяна Хорошилова
Второе место - Екатерина Крылова
Третье место - Маргарита Иванова
Четвёртое место - Яна Дамбаева
3-й юношеский разряд
Второе место - София Боцок
Четвёртое место - Алина Филиппова
Четвёртое место - Марьяна Шакирова
2-й юношеский разряд
Первое место - Полина Торопова
Третье место - Карина Бирюкова
Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Общество, Фото:
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