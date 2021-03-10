Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите

Спортсменки из Улан-Удэ завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград



С 6 по 7 марта в столице Забайкальского края состоялось открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Бурятию представляли спортсмены клуба фигурного катания «Сияние». Юные фигуристки завоевали 13 медалей различного достоинства. Победителями и призёрами соревнований стали:



«Новичок» 2016 г.р.

Третье место - Варвара Марченко



«Новичок» 2015 г.р.

Второе место - Ариана Степанова

Третье место - Алина Халецкая



«Новичок» 2014 г.р.

Второе место - Ангелина Фёдорова

Третье место - Наталия Богомазова



«Юный Фигурист» 2015 г.р.

Первое место - Злата Козлова



«Юный Фигурист» 2014 г.р.

Третье место - Софья Фёдорова



«Юный Фигурист» 2013 г.р. и старше

Первое место - Ульяна Хорошилова

Второе место - Екатерина Крылова

Третье место - Маргарита Иванова

Четвёртое место - Яна Дамбаева



3-й юношеский разряд

Второе место - София Боцок

Четвёртое место - Алина Филиппова

Четвёртое место - Марьяна Шакирова



2-й юношеский разряд

Первое место - Полина Торопова

Третье место - Карина Бирюкова

