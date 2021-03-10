 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите

Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Общество,  Фото:КФК «Сияние»
Спортсменки из Улан-Удэ завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград

С 6 по 7 марта в столице Забайкальского края состоялось открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Бурятию представляли спортсмены клуба фигурного катания «Сияние». Юные фигуристки завоевали 13 медалей различного достоинства. Победителями и призёрами соревнований стали:

«Новичок» 2016 г.р.
Третье место - Варвара Марченко

«Новичок» 2015 г.р.
Второе место - Ариана Степанова
Третье место - Алина Халецкая

«Новичок» 2014 г.р.
Второе место - Ангелина Фёдорова
Третье место - Наталия Богомазова

«Юный Фигурист» 2015 г.р.
Первое место - Злата Козлова

«Юный Фигурист» 2014 г.р.
Третье место - Софья Фёдорова

«Юный Фигурист» 2013 г.р. и старше
Первое место - Ульяна Хорошилова
Второе место - Екатерина Крылова
Третье место - Маргарита Иванова
Четвёртое место - Яна Дамбаева

3-й юношеский разряд
Второе место - София Боцок
Четвёртое место - Алина Филиппова
Четвёртое место - Марьяна Шакирова

2-й юношеский разряд
Первое место - Полина Торопова
Третье место - Карина Бирюкова
фигурное катание Бурятия первенство Чита Улан-Удэ спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Юные фигуристки Бурятии выиграли 13 медалей в Чите
Общество, 10.03.2021
Спортсменки из Улан-Удэ завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «БАМ Russialoppet»
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «БАМ Russialoppet»
Общество, 10.03.2021
Ещё один спортсмен из Улан-Удэ стал призёром соревнований
Гринпис попросил защитить инспектора заповедника из Бурятии
Гринпис попросил защитить инспектора заповедника из Бурятии
Общество, 10.03.2021
Представители Гринпис обратились в прокуратуру республики
Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип
Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип
Общество, 10.03.2021
Вокалист написал уже много песен на бурятском языке
В Бурятии огнемётчики соревновались в стрельбе из «Шмелей». Видео
В Бурятии огнемётчики соревновались в стрельбе из «Шмелей». Видео
Общество, 10.03.2021
Бурятия приняла окружный этап конкурса огнемётчиков «Белое солнце»
В Улан-Удэ заявили, что прижилось 80% саженцев
В Улан-Удэ заявили, что прижилось 80% саженцев
Общество, 10.03.2021
В этом году обещают посадить 23 тысячи саженцев
В Улан-Удэ обрежут ещё 700 деревьев
В Улан-Удэ обрежут ещё 700 деревьев
Общество, 10.03.2021
Массовую обрезку деревьев в Улан-Удэ объясняют заботой о людях и припаркованных машинах
На главной площади Улан-Удэ обнаружили радиационную активность
На главной площади Улан-Удэ обнаружили радиационную активность
Общество, 10.03.2021
Радиационную активность обнаружили также на лавочках у фонтана
Пока житель Иркутской области спал, его мать подала в розыск
Пока житель Иркутской области спал, его мать подала в розыск
Общество, 10.03.2021
Мужчина прилетел из Новосибирска и уснул в гостинице
В Иркутске ищут людей, доставивших краснокнижную птицу в зоосад
В Иркутске ищут людей, доставивших краснокнижную птицу в зоосад
Общество, 10.03.2021
Лечащим сотрудникам грозит ответственность, если они не найдут подобравших беркута людей
От коронавируса привились 4% жителей Улан-Удэ
От коронавируса привились 4% жителей Улан-Удэ
Общество, 10.03.2021
В Улан-Удэ развёрнуты 13 пунктов вакцинации от коронавируса
В Бурятии назвали победителей заездов на льду Байкала
В Бурятии назвали победителей заездов на льду Байкала
Общество, 10.03.2021
На «Байкальской миле» в этом году побили несколько рекордов
В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора
В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора
Общество, 10.03.2021
Конкурсная комиссия была единогласна в своём решении
8 марта над Улан-Удэ заметили два неопознанных объекта
8 марта над Улан-Удэ заметили два неопознанных объекта
Общество, 10.03.2021
Первый объект замечен в 112 квартале, второй – на Комушке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^