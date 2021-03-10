В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни

Родов было больше, чем неделю тому назад



За неделю, с 1 по 7 марта, в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ было 123 родов, сообщается на странице учреждения в соцсети.



На свет появилось 67 мальчиков и 58 девочек. В том числе родились две двойни.



Неделей ранее, с 22 по 28 февраля, было 82 родов, из низ одна двойня: 41 мальчик и 42 девочки.

