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В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни

В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родов было больше, чем неделю тому назад

За неделю, с 1 по 7 марта, в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ было 123 родов, сообщается на странице учреждения в соцсети.

На свет появилось 67 мальчиков и 58 девочек. В том числе родились две двойни.

Неделей ранее, с 22 по 28 февраля, было 82 родов, из низ одна двойня: 41 мальчик и 42 девочки.
роды дети
 
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