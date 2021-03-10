Вице-президент федерации борьбы России прилетел в Улан-Удэ

Пожимая руку Вячеслава Дамдинцурова, он сказал: «Молодец, отработал». Имелось в виду то, что предолимпийский чемпионат по вольной борьбе проводится именно в Улан-Удэ.







Сегодня утром прилетел член Совета Федерации, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион, обладатель шести золотых наград чемпионатов мира Арсен Фадзаев. У трапа самолёта в аэропорту его встречали глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.- Удачи бурятской земле! Дай Бог, чтобы всё прошло на самом высоком уровне. Спасибо главе, который всё сделал для того, чтобы сегодня мы прилетели сюда и провели этот чемпионат - отбор на Олимпийские игры, - поблагодарил Арсен Фадзаев.Поединки чемпионата России по вольной борьбе стартуют завтра, 11 марта. Всего в Улан-Удэ приедут более 400 участников и гостей чемпионата.Сегодня прибыли команды Адыгеи, Чеченской республики, Ханты-Мансийского АО, Ставропольского края, Московской области, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Дагестана, Башкортостана, Краснодара, Москвы, Пермского края, Санкт-Петербурга.Самые большие делегации прилетели из Северной Осетии-Алании и Дагестана.Дагестан, который является одним из фаворитов чемпионата, привозит спортсменов три дня с разделением по весовым категориям.Главный тренер сборной Дагестана Гаджи Рашидов отметил, что у команды самые высокие цели в Улан-Удэ.- Хотим повторить Наро-Фоминск. У нас выступят все чемпионы России прошлого года, кроме 97 и 125 кг. Надеемся на лидеров, но есть и вторые, третьи номера, которые дышат в спину, - отметил перед чемпионатом Гаджи Рашидов.