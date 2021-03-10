Саночники Иркутской области взяли «серебро» первенства России

В турнире в Сочи участвовали юниоры и юниорки 18-20 лет
Спортсмены Братска завоевали серебряные медали на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок 18-20 лет. Соревнования проходили с 3 по 7 марта на санно-бобслейной трассе в Сочи. В первенстве страны принимали участие более 50 спортсменов из семи регионов России – из Москвы, Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Иркутской, Кемеровской и Московской областей.
Среди юниорок в одноместных санях второй стала Диана Логинова. Среди двухместных экипажей серебряные награды выиграли Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. В командных соревнованиях спортсмены сборной Иркутской области Диана Логинова, Михаил Карнаухов, Юрий Чирва и саночник из Москвы Андрей Федотов заняли второе место.
Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» в Братске у Дмитрия Смирнова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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