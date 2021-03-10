Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев выразил уверенность, что к концу марта, когда начнётся поставка крупных партий вакцины, очередь на вакцинацию в крае исчезнет. На данный момент прививку от коронавируса получили более 48 тысяч жителей региона. Ещё около тысячи человек ждут своей очереди.
Вице-премьер поручил краевому минздраву до 15 марта истратить все дозы вакцины, которые есть в регионе, чтобы начать поставки новых партий от федерального минздрава. Сейчас в прививочных пунктах Забайкалья остаётся немногим более 4 тысяч доз.
Также Андрей Гурулев поручил проработать вопрос с работодателями региона о проведении исследований их сотрудников на антитела, чтобы тем, кто переболел коронавирусом пока не ставили прививку, а расходовали дефицитную вакцину на тех, кому она необходима в первую очередь, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев во время заседания штаба по вакцинации 2 марта позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр. Они пытались записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли. Они оба попали в лист ожидания.
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона
За тренировкой наблюдали родители юных хоккеистов
В Бурятии завершился проект «Полиция на языке родного края»
В школах республики начался первый этап конкурса
Регистрация участников «Рыбомании» открыта до 13 марта
В Улан-Удэ воздух прогреется до +4 градусов
Мероприятие планируется провести в мае
В соревнованиях планируется участие 120 спортсменов
Её цена составляет 360 тысяч тугриков
Абсолютным победителям вручили золотые изделия
Заявки от юных музыкантов принимаются до 10 марта
БМ-13 смогла проехать 300 метров по территории военной базы
В Селенгинске провели мемориал памяти Константина Белоусова
Награды выиграли на турнирах по вольной борьбе, боксу и дзюдо
В Улан-Удэ отпраздновали первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи