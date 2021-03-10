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Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта

Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Общество,  Фото:pixabay.com
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев выразил уверенность, что к концу марта, когда начнётся поставка крупных партий вакцины, очередь на вакцинацию в крае исчезнет. На данный момент прививку от коронавируса получили более 48 тысяч жителей региона. Ещё около тысячи человек ждут своей очереди.

Вице-премьер поручил краевому минздраву до 15 марта истратить все дозы вакцины, которые есть в регионе, чтобы начать поставки новых партий от федерального минздрава. Сейчас в прививочных пунктах Забайкалья остаётся немногим более 4 тысяч доз.

Также Андрей Гурулев поручил проработать вопрос с работодателями региона о проведении исследований их сотрудников на антитела, чтобы тем, кто переболел коронавирусом пока не ставили прививку, а расходовали дефицитную вакцину на тех, кому она необходима в первую очередь, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев во время заседания штаба по вакцинации 2 марта позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр. Они пытались записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли. Они оба попали в лист ожидания.



Забайкальский край коронавирус
 
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