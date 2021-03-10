В Иркутске провели мастер-класс для юных спортсменов

За тренировкой наблюдали родители юных хоккеистов



В Иркутске в Ледовом дворце «Айсберг» 9 марта наставники хоккейной академии Вячеслава Фетисова провели мастер-класс для юных хоккеистов. В открытой тренировке участвовали спортсмены из Иркутска, Ангарска и Иркутского района. Содействие в проведении мастер-класса оказывали и тренеры Иркутской области.



Под руководством опытных наставников юные хоккеисты и хоккеистки на льду арены отрабатывали упражнения, которые необходимы для формирования тактических навыков и оттачивания технического мастерства.



За тренировочным процессом хоккеистов наблюдали родители хоккеистов, тренеры, спортсмены. На мастер-классе присутствовали первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов и заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.



В первой половине открытой тренировки участвовали хоккеисты 2009-2012 годов рождения, затем их сменили спортсмены 2008 года рождения и старше. В целом мастер-класс длился около двух часов. Завершилось спортивное мероприятие традиционной фотосессией.



- Такие мастер-классы очень нужны юным спортсменам, которые увлечены хоккеем и с нетерпением ждут каждую тренировку. В дальнейшем это будет хорошим стимулом для них продолжать тренироваться и не бросать спорт. Министерство спорта Иркутской области старается регулярно проводить мастер-классы по различным видам спорта, - отметил Павел Богатырев. – Мастер-классы также важны и для наших тренеров. Это обмен опытом, возможность напрямую получить важную информацию для выстраивания тренировочного процесса.



8 марта в посёлке Большое Голоустное Иркутского района также состоялся хоккейный матч с участием звёзд мирового уровня. Инициатором проведения матча стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

