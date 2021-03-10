Полиция озвучила 67 правоохранительных слов на бурятском языке

В Бурятии завершился проект «Полиция на языке родного края»
В Бурятии завершился информационно-просветительский проект «Полиция на языке родного края». Ежедневно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях публиковались видеоролики, в которых сотрудники полиции из всех районов республики познакомили всех интересующихся с правоохранительным словарём.
Проект был приурочен к празднованию Белого месяца. Акция стартовала 12 февраля 2021 года в официальных аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях. Всего было подготовлено 23 ролика, в которых озвучены 67 слов, связанных с правоохранительной деятельностью.
В пресс-службе регионального МВД отмечают, что все видеоролики сняты сотрудниками территориальных органов внутренних дел, участвующими в проекте.
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