Цыбик Максаров: «У нашей сборной – амбициозные задачи!»

Общество, Фото: предоставлено Цыбиком Максаровым

Вольная борьба – титульный для нашей республики вид спорта, любимый и почитаемый во всех уголках Бурятии. А как проходит подготовка борцов-вольников, кто им помогает? Готовы ли они к ответственным стартам и горячим схваткам на коврах?



На эти и другие вопросы «Байкал-Daily» ответил мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.



В нетерпеливом ожидании



- Цыбик Цыденжапович, как в целом проходит тренировочный процесс наших борцов вольников?



- По плану мы готовимся уже с прошлого года к предстоящему чемпионату России. Ещё до начала пандемии коронавируса у нас проводились сборы в Осетии, Дагестане, Кисловодске. В начале этого года, в январе, мы ещё раз съездили в Дагестан, сейчас проводим домашнюю подготовку.



- Внесла ли пандемия свои коррективы?



- Да, к сожалению, из-за коронавируса выбыл лидер сборной республики Александр Богомоев – из-за осложнений после перенесённого заболевания он не сумел подойти к чемпионату в оптимальной спортивной форме. Также на сборах в подмосковном Покровске заболели больше половины членов нашей сборной. Но сейчас все уже, к счастью, восстановились и тренируются в полном объёме. В эти дни проходит второй этап подготовки, до старта соревнований осталось совсем немного времени. Главное, чтобы спортсмены подошли к стартам без травм. Все уже готовы – ребята, тренеры, общественность, и все находятся в нетерпеливом ожидании.



- Каковы методики для самих спортсменов? Как достигается оптимальная спортивная форма?



- Формы подготовки для каждого спортсмена подбираются индивидуально. Но, понятно, на чемпионат России среди мужчин не все смогут попасть – есть же определённые критерии отбора. В соревнованиях могут принять участие спортсмены не ниже мастеров спорта, призёров чемпионата ДФО, турнира имени Ивана Ярыгина, молодёжного первенства России среди мужчин до 23 и 21 года соответственно – все они допускаются к взрослому чемпионату России.



Команда тренируется по отлаженной системе, а также по индивидуальным планам для каждого спортсмена. В каждый из дней, определённых по плану, проводим тренировки по игровым видам, бегу, силовые упражнения – от ежедневной работы на коврах спортсмены тоже устают. Тренировки непосредственно на коврах проводятся по вторникам и пятницам.



Показать себя



- Расскажите, пожалуйста, о тренировочной базе. Как организовываются выезды, проживание, питание? Кто из представителей крупного бизнеса республики оказывает помощь?



- Непосредственную поддержку мы получаем от министерства спорта республики, специалистов Бурятского научного центра, врачебно-физкультурного диспансера, и, конечно, велика роль личного тренера каждого спортсмена. Финансирование тренировочных сборов осуществляется Центром спортивной подготовки, а тренировки спортсменов проходят в физкультурно-спортивном комплексе.



Значительную поддержку сборной Бурятии по вольной борьбе оказывает крупный бизнес республики. «Забайкальское горнорудное предприятие» является нашим титульным спонсором. Благодаря поддержке компании осуществляется финансирование, выезды на тренировочные сборы, витаминизация спортсменов, восстановление атлетов после травм, выплачиваются премиальные тренерам, как, например, по итогам турнира имени Ивана Ярыгина, чемпионата Европы и других соревнований. Неоценима помощь в том числе и личных спонсоров членов сборной – земляков, которые душой радеют за успехи ребят.



- Кто из наших спортсменов потенциально может стать чемпионом или призёром?



- В первую очередь, тренерский штаб рассчитывает на успешное выступление Балдана Цыжипова, призёра чемпионата Европы, Евгения Жербаева, Даша Шарастепанова, Алексея Сабидаева, Тамира Гармаева, Булата Батоева – всё это ведущие наши спортсмены. Да и молодёжь тоже стремится себя показать, ведь без молодых талантов трудно представить развитие спорта. Потому они горят желанием показать в родных стенах достойные результаты.



Задачи на чемпионат России амбициозны – завоевать как можно больше медалей. Это предолимпийский турнир, и результаты состязаний станут залогом успеха в олимпийском сезоне. Поэтому всем спортсменам желаю максимально показать всё, на что они способны, и реализовать свой потенциал.

