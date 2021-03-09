В Бурятии родители на 10 лет забыли про родную дочь

Суд не стал лишать родительских прав пару, которая фактически бросила свою дочь



На личный приём к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Кяхтинского района.



- Как показала проверка, у бабушки под предварительной опекой находится 13-летняя внучка. Родители которой не принимают участие в воспитании и содержании ребёнка, не интересуются учёбой дочки, не оказывают ей материальную поддержку. Девочка в течение 10 лет проживает с бабушкой, - сообщила Наталья Ганькина.



При этом суд оснований для лишения родителей родительских прав не установил.



Единственным источником дохода пожилой женщины, воспитывающей внучку, является пенсия. Родители дочке финансово не помогают. Детский омбудсмен оказала бабушке содействие в назначении через Адвокатскую палату Бурятии адвоката.



- В рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокат предъявил в суд заявление о взыскании с родителей алиментов на содержание ребёнка, - отметила Наталья Ганькина.

