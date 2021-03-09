Суд не стал лишать родительских прав пару, которая фактически бросила свою дочь
На личный приём к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Кяхтинского района.
- Как показала проверка, у бабушки под предварительной опекой находится 13-летняя внучка. Родители которой не принимают участие в воспитании и содержании ребёнка, не интересуются учёбой дочки, не оказывают ей материальную поддержку. Девочка в течение 10 лет проживает с бабушкой, - сообщила Наталья Ганькина.
При этом суд оснований для лишения родителей родительских прав не установил.
Единственным источником дохода пожилой женщины, воспитывающей внучку, является пенсия. Родители дочке финансово не помогают. Детский омбудсмен оказала бабушке содействие в назначении через Адвокатскую палату Бурятии адвоката.
- В рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокат предъявил в суд заявление о взыскании с родителей алиментов на содержание ребёнка, - отметила Наталья Ганькина.
В Бурятии родители на 10 лет забыли про родную дочь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концерт был посвящён Международному женскому дню
Болезнь унесла жизни почти двух тысяч человек
На главной площади Улан-Удэ состоится праздник «Гуляй, Широкая Масленица!»
Спортсменов торжественно встречают в аэропорту
За сутки выявили 90 больных
Лея была рада съедобным мыльным пузырям
Клип на романтичную песню пользователям напомнил дораму
Инцидент произошёл на федеральной трассе «Сибирь»
Будущая скульптура должна отражать дух региона
Заяц выбежал прямо навстречу людям
Уникальные экспонаты показал Национальный музей Бурятии
Пассажиры возмущены отменой одного рейса и задержкой другого
Розыгрыш провели в торговом центре
О счастливой концовке жуткой истории с младенцем рассказала детский омбудсмен
Птица идеально замаскировалась, сидя на дереве