Концерт был посвящён Международному женскому дню
В Улан-Удэ под окнами детской республиканской клинической больницы накануне устроили концерт - артисты исполнили популярные композиции, спели на бурятском языке. Необычное мероприятие было организовано Молодёжным центром Бурятии и посвящено Международному женскому дню.
Маленькие пациенты, их родители и сотрудники больницы смотрели выступления вокалистов из окон – махали певцам, пританцовывали и снимали концерт на телефон.
Пользователи похвалили организаторов за идею: «Красавчики», «Молодцы».
В Улан-Удэ под окнами детской больницы устроили концерт
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