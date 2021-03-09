В Улан-Удэ под окнами детской больницы устроили концерт

Концерт был посвящён Международному женскому дню



В Улан-Удэ под окнами детской республиканской клинической больницы накануне устроили концерт - артисты исполнили популярные композиции, спели на бурятском языке. Необычное мероприятие было организовано Молодёжным центром Бурятии и посвящено Международному женскому дню.



Маленькие пациенты, их родители и сотрудники больницы смотрели выступления вокалистов из окон – махали певцам, пританцовывали и снимали концерт на телефон.



Пользователи похвалили организаторов за идею: «Красавчики», «Молодцы».

