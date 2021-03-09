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В Иркутске Масленицу отметят 60 мероприятиями

В Иркутске Масленицу отметят 60 мероприятиями
Общество,  Фото:pixabay.com
Главной площадкой праздника станет площадь у дворца спорта «Труд»

В рамках празднования Масленицы в Иркутске состоится 60 мероприятий. Главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Программа там начнётся в воскресенье с 13:00 (6+). Будут конкурсы, спортивные соревнования, сжигание масленицы.

- Праздничные площадки будут организованы во всех районах города. В этом году мы пошли на некоторые изменения. Например, принято решение не устанавливать в местах празднования масленичные столбы. В конкурсах весь инвентарь будет обрабатываться антисептическими растворами, – подчеркнул начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. – И, конечно, мы обращаемся к иркутянам с просьбой соблюдать масочный режим, дистанцию, использовать антисептики. В свою очередь, мы также будем предлагать горожанам средства индивидуальной защиты, установим санитайзеры.

Главными праздничными площадками в Свердловском округе 14 марта традиционно станут бульвар Рябикова в микрорайоне Синюшина гора и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. На площади у театра народной драмы артисты представят театрализованное представление «Детская масленица» (0+).

14 марта с 13:00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» (6+) в роще Каштаковской предместья Рабочее. Народные гуляния (6+) для жителей Октябрьского округа пройдут с 15:00 на площади бульвара Постышева. Для жителей Ленинского округа с 12:00 начнётся театрализованное представление (6+) в парке Комсомольский. Интерактивная программа для детей и взрослых (6+) состоится с 14:00 на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.

Массовые мероприятия проводятся с согласованием санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. Безопасность горожан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи. В связи с празднованием Масленицы 14 марта в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Запрет вводится на продажу алкогольной продукции в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск Масленица Праздники
 
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