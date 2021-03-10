В Бурятии днём до +7

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ воздух прогреется до +4 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике ночью местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с, днём с переходом на восточный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по югу -3,-8, днём +2,+7, местами -4,-9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -11,-13, днём +2,+4.

