В Бурятии выбирают «Ученика года»

В школах республики начался первый этап конкурса



В Бурятии стартует республиканский этап конкурса «Ученик года – 2021». Его участниками могут стать учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории республики.



Школьный этап проводится в период с 9 по 16 марта, муниципальный – с 22 марта по 2 апреля.



Заявки для участия в республиканском этапе принимаются до 3 апреля. Финал конкурса будет проведён в период с 5 по 6 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества Улан-Удэ. Конкурс пройдёт в очном формате без участия зрителей и групп поддержки.



Дополнительная информация о конкурсных испытаниях и порядке предоставления документов доступна в положении на сайте минобрнауки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

