В школах республики начался первый этап конкурса
В Бурятии стартует республиканский этап конкурса «Ученик года – 2021». Его участниками могут стать учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории республики.
Школьный этап проводится в период с 9 по 16 марта, муниципальный – с 22 марта по 2 апреля.
Заявки для участия в республиканском этапе принимаются до 3 апреля. Финал конкурса будет проведён в период с 5 по 6 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества Улан-Удэ. Конкурс пройдёт в очном формате без участия зрителей и групп поддержки.
Дополнительная информация о конкурсных испытаниях и порядке предоставления документов доступна в положении на сайте минобрнауки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии выбирают «Ученика года»
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