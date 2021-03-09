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9 работ из Бурятии назвали победителями «Туристического сувенира»

9 работ из Бурятии назвали победителями «Туристического сувенира»
Общество,  Фото:russiasuvenir.ru
Другие 9 сувениров стали призёрами конкурса

С 3 по 5 марта в столице Башкирии были подведены итоги VI всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего в 2020 году было заявлено 3686 изделий из 65 регионов страны, сообщают организаторы конкурса.

По итогам проведения нескольких окружных этапов и региональных конкурсов, которые состоялись в Смоленске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Кузбассе и Уфе, были отобраны сильнейшие работы. Их авторов пригласили на общенациональный финал конкурса в Башкортостан. В нём приняли участие 214 человек из 34 регионов России, которые представили 420 туристических сувениров.

В финал попали работы представителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Некоторые из них стали победителями и призёрами конкурса.

Гастрономический сувенир (еда)

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Второе место – Подарочный набор «Подарок с берегов Байкала» – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Гастрономический сувенир (напитки)

Эконом-класс (до 200 руб.)
Первое место– Сагаан-дали – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Второе место– Терпентиновый бальзам 100 мл. – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Идея туристического сувенира

Эконом-класс (до 200 руб.)
Второе место– Ёлочные игрушки-куколки в национальном стиле – Дориева Саяна – Забайкальский край, с. Зуткулей

Сувенир города

Эконом-класс (до 200 руб.)
Третье место– Коллекция магнитов «Ожившие памятники Иркутска» – Белобородов Александр, Попов Сергей, союз мастеров народного искусства «Оникс» – Иркутская область, Иркутск

Сувенир региона

Эконом-класс (до 200 руб.)
Первое место– Магнит «Степь» – Акинфеева Ирина, творческая мастерская «Чудодел» – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Первое место– Браслет «Байкальский оберег» – Викулова Елена – Республика Бурятия, Улан-Удэ
Третье место– Набор для бууз – Акинфеева Ирина, творческая мастерская «Чудодел» – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Первое место– Чайная пара «В степи» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ
Второе место– Брелоки «Байкал» – Балобешкин Андрей – Иркутская область, Иркутск
Третье место– Колокольчик «Бурятский женский костюм» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ

VIP (от 3000 руб.)
Второе место– Мини бурятский нож – Мэрдыгеев Андрей, ТМАН «БАТА» – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Сувенир события

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Первое место– Брошь «Байкальский лёд» – Кочетова Элеонора – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Второе место– Обложка для паспорта «Медведь» – Апанасюк Максим, союз мастеров народного искусства «Оникс» – Иркутская область, с. Хомутово
Третье место– Кукла в семейском костюме – Жарникова Ольга, МБУ МФЦДИ «Родники», СДК с. Сотниково – Республика Бурятия, Иволгинский район, СП «Сотниковское», с. Сотниково

VIP (от 3000 руб.)
Первое место– Нефритовый звон – Дабаева Светлана – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Сувенир туристического маршрута

Эконом-класс (до 200 руб.)
Третье место– Сувенирный пряник «Омуль» – Малыгина Наталья – Иркутская область, Иркутск

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Первое место– Бурятская детская шапочка на ободке – Болобнова Наталья – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Первое место– «Северные россыпи» – Степанова Елена, Степанова Марина, Раднаева Марина, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Эвенкийский центр развития творчества» Давдын» – Республика Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан
Второе место– Набор магнитов «Путешествие по Бурятии» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Этнографический сувенир

Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Второе место– Магнит «Тарбагатай – семейский край» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Первое место– Серия «Традиционный костюм бурят» – ИП Антонова М.Е. студия керамики «Домбо» – Республика Бурятия, Улан-Удэ
Второе место– Брошь «Девушки Бурятии» – Путилова Вера, мастерская художественного стекла «VERAglass» – Республика Бурятия, Улан-Удэ

VIP (от 3000 руб.)
Третье место– Скульптура бурятского Батыра – Дондоков Болот – Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское
сувенирная продукция Бурятия Забайкальский край Иркутская область туризм конкурс
 
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