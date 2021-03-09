9 работ из Бурятии назвали победителями «Туристического сувенира»

Другие 9 сувениров стали призёрами конкурса



С 3 по 5 марта в столице Башкирии были подведены итоги VI всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего в 2020 году было заявлено 3686 изделий из 65 регионов страны, сообщают организаторы конкурса.



По итогам проведения нескольких окружных этапов и региональных конкурсов, которые состоялись в Смоленске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Кузбассе и Уфе, были отобраны сильнейшие работы. Их авторов пригласили на общенациональный финал конкурса в Башкортостан. В нём приняли участие 214 человек из 34 регионов России, которые представили 420 туристических сувениров.



В финал попали работы представителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Некоторые из них стали победителями и призёрами конкурса.



Гастрономический сувенир (еда)



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

Второе место – Подарочный набор «Подарок с берегов Байкала» – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Гастрономический сувенир (напитки)



Эконом-класс (до 200 руб.)

Первое место– Сагаан-дали – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Второе место– Терпентиновый бальзам 100 мл. – Лесная фабрика (ИП Разживин А.Н.) – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Идея туристического сувенира



Эконом-класс (до 200 руб.)

Второе место– Ёлочные игрушки-куколки в национальном стиле – Дориева Саяна – Забайкальский край, с. Зуткулей



Сувенир города



Эконом-класс (до 200 руб.)

Третье место– Коллекция магнитов «Ожившие памятники Иркутска» – Белобородов Александр, Попов Сергей, союз мастеров народного искусства «Оникс» – Иркутская область, Иркутск



Сувенир региона



Эконом-класс (до 200 руб.)

Первое место– Магнит «Степь» – Акинфеева Ирина, творческая мастерская «Чудодел» – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Первое место– Браслет «Байкальский оберег» – Викулова Елена – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Третье место– Набор для бууз – Акинфеева Ирина, творческая мастерская «Чудодел» – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

Первое место– Чайная пара «В степи» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Второе место– Брелоки «Байкал» – Балобешкин Андрей – Иркутская область, Иркутск

Третье место– Колокольчик «Бурятский женский костюм» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ



VIP (от 3000 руб.)

Второе место– Мини бурятский нож – Мэрдыгеев Андрей, ТМАН «БАТА» – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Сувенир события



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Первое место– Брошь «Байкальский лёд» – Кочетова Элеонора – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

Второе место– Обложка для паспорта «Медведь» – Апанасюк Максим, союз мастеров народного искусства «Оникс» – Иркутская область, с. Хомутово

Третье место– Кукла в семейском костюме – Жарникова Ольга, МБУ МФЦДИ «Родники», СДК с. Сотниково – Республика Бурятия, Иволгинский район, СП «Сотниковское», с. Сотниково



VIP (от 3000 руб.)

Первое место– Нефритовый звон – Дабаева Светлана – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Сувенир туристического маршрута



Эконом-класс (до 200 руб.)

Третье место– Сувенирный пряник «Омуль» – Малыгина Наталья – Иркутская область, Иркутск



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Первое место– Бурятская детская шапочка на ободке – Болобнова Наталья – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

Первое место– «Северные россыпи» – Степанова Елена, Степанова Марина, Раднаева Марина, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Эвенкийский центр развития творчества» Давдын» – Республика Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан

Второе место– Набор магнитов «Путешествие по Бурятии» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Этнографический сувенир



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Второе место– Магнит «Тарбагатай – семейский край» – Мясищева Лариса – Республика Бурятия, Улан-Удэ



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

Первое место– Серия «Традиционный костюм бурят» – ИП Антонова М.Е. студия керамики «Домбо» – Республика Бурятия, Улан-Удэ

Второе место– Брошь «Девушки Бурятии» – Путилова Вера, мастерская художественного стекла «VERAglass» – Республика Бурятия, Улан-Удэ



VIP (от 3000 руб.)

Третье место– Скульптура бурятского Батыра – Дондоков Болот – Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское

