Шимпанзе из Иркутской зоогалереи сделали подарок на 8 марта

Лея была рада съедобным мыльным пузырям
Сотрудники Иркутской зоогалереи оригинально поздравили шимпанзе Лею с Международным женским днём. В качестве подарка они для неё приобрели съедобные мыльные пузыри (с кукурузным крахмалом). По словам сотрудников, она сюрприз оценила, была в восторге.
В группе зоопарка в соцсети они опубликовали видео, как Лея балуется с мыльными пузырями. Шимпанзе ловит пузыри ртом, руками и пытается их съесть.
В комментариях под постом сотрудники зоопарка пояснили шимпанзе обязательно надо развлекать. «У человекообразных мозг должен постоянно работать и получать новые эмоции, информацию, опыт... Мы Лею очень любим, и не только её, поэтому стараемся», - написали в Иркутской зоогалерее.
Лея была рада съедобным мыльным пузырям
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