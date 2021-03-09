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Шимпанзе из Иркутской зоогалереи сделали подарок на 8 марта

Шимпанзе из Иркутской зоогалереи сделали подарок на 8 марта
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Лея была рада съедобным мыльным пузырям

Сотрудники Иркутской зоогалереи оригинально поздравили шимпанзе Лею с Международным женским днём. В качестве подарка они для неё приобрели съедобные мыльные пузыри (с кукурузным крахмалом). По словам сотрудников, она сюрприз оценила, была в восторге.

В группе зоопарка в соцсети они опубликовали видео, как Лея балуется с мыльными пузырями. Шимпанзе ловит пузыри ртом, руками и пытается их съесть.

В комментариях под постом сотрудники зоопарка пояснили шимпанзе обязательно надо развлекать. «У человекообразных мозг должен постоянно работать и получать новые эмоции, информацию, опыт... Мы Лею очень любим, и не только её, поэтому стараемся», - написали в Иркутской зоогалерее.

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