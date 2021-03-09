В Бурятии сняли клип о любви между начальником и подчинённой

- С 8 марта, дорогие. Пусть эта весна для вас будет особенной! – пожелала жительницам Бурятии сама певица в своём аккаунте в Instagram.







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Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова представила новый клип на песню «Минии дуран» (Моя любовь). В музыкальном ролике показана история любви между начальником и его подчинённой.Пользователи отметили, что клип похож на корейскую дораму (японские и корейские телесериалы – прим. ред.): «Отличная работа! Короткометражный фильм, дорама. Очень качественный и милый клип, песня замечательная», «Пародия на Корею типа», «Как будто корейскую дораму смотришь», «Сюжет клипа сильно напоминает корейскую дораму. Но очень мило, приятно смотреть, песня красивая».Действительно, в клипе использована музыка из корейского сериала «Лунные влюблённые», слова написаны Дугармой Цыреновой.