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В Бурятии сняли клип о любви между начальником и подчинённой

В Бурятии сняли клип о любви между начальником и подчинённой
Общество, 
Клип на романтичную песню пользователям напомнил дораму

Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова представила новый клип на песню «Минии дуран» (Моя любовь). В музыкальном ролике показана история любви между начальником и его подчинённой.

- С 8 марта, дорогие. Пусть эта весна для вас будет особенной! – пожелала жительницам Бурятии сама певица в своём аккаунте в Instagram.


Пользователи отметили, что клип похож на корейскую дораму (японские и корейские телесериалы – прим. ред.): «Отличная работа! Короткометражный фильм, дорама. Очень качественный и милый клип, песня замечательная», «Пародия на Корею типа», «Как будто корейскую дораму смотришь», «Сюжет клипа сильно напоминает корейскую дораму. Но очень мило, приятно смотреть, песня красивая».

Действительно, в клипе использована музыка из корейского сериала «Лунные влюблённые», слова написаны Дугармой Цыреновой.
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