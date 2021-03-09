В Иркутской области на трассе вытащили застрявший «КамАЗ»

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Сибирь»



В Заларинском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» помогли водителю «КамАЗа», чей грузовик с прицепом застрял в снегу в кювете.



- Несколько дней назад при патрулировании маршрута экипаж дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» в составе старших лейтенантов полиции Эрдэма Дугарова и Сергея Бадмаева заметил в кювете автомобиль «КамАЗ» с прицепом, водитель которого пытался вытащить свой автомобиль из снежного плена. Вовремя подоспевший наряд полиции оперативно организовал оказание необходимой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники ГИБДД вызвали из ближайшего населённого пункта большегруз, который, в свою очередь, на тросах вытянул его на дорогу. Инспекторы в это время регулировали дорожное движение на федеральной автодороге.



Позже водитель «КамАЗа» пояснил, что направлялся из города Зима в направлении посёлка Мегет. Проезжая посёлок Залари, напротив автозаправочной станции, он не учёл дорожные и метеорологические условия, в результате чего машину занесло, и она оказалась в придорожном сугробе.



Благодарный водитель горячо поблагодарил экипаж ДПС.







