Её цена составляет 360 тысяч тугриков
Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвящённую году Белого быка, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией «Smartminting» из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и весит 31,1 грамм. Её диаметр равен 38,61 мм. Отпускная цена монеты составляет 360 тысяч тугриков.
С 2020 года Центробанк Монголии выпускает памятные монеты из серии «12 животных Восточного календаря». Первая монета была посвящена году Крысы.
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Быка
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