В Монголии выпустили монету, посвящённую году Быка

Общество, Фото: пресс-служба Центробанка Монголии

Её цена составляет 360 тысяч тугриков



Центробанк Монголии выпустил в обращение памятную монету, посвящённую году Белого быка, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Эта монета номиналом 10 тысяч тугриков изготовлена технологией «Smartminting» из серебра 999-й пробы. Она частично покрыта золотом и весит 31,1 грамм. Её диаметр равен 38,61 мм. Отпускная цена монеты составляет 360 тысяч тугриков.



С 2020 года Центробанк Монголии выпускает памятные монеты из серии «12 животных Восточного календаря». Первая монета была посвящена году Крысы.

