В Улан-Удэ отпраздновали первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
9 марта, в день празднования первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужения в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.
Посреди храма была установлена старинная икона, изображающая главу Предтечи, с частицей его мощей. В канун праздника митрополит возглавил в соборе совершение полиелейного богослужения. Ему сослужило соборное духовенство. Архипастырь помазал молящихся освящённым елеем.
- В самый день праздника митрополит Иосиф в сослужении того же духовенства совершил в соборе Божественную литургию, по завершении которой обратился к прихожанам со словом, в котором рассказал о поучительной истории, связанной с обретением честной главы Иоанна Крестителя, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В этот день митрополит Иосиф отметил 42-летие своего служения у Престола Божия. В праздник обретения главы Иоанна Предтечи 1979 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил его диаконскую хиротонию.
Бурятский митрополит отметил 42-летие своего служения
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