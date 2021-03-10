Регистрация участников «Рыбомании» открыта до 13 марта
Турнир по подлёдной рыбной ловле в индивидуальном зачёте «Зимняя рыбалка «Рыбомания - 2021» на призы губернатора Забайкальского края» пройдёт 14 марта на озере Арахлей.
- Не секрет что в Чите зимняя рыбалка очень популярна, и в выходной день на озёрах Ивано-Арахлейской системы можно увидеть сотни рыбаков. Турнир по зимней рыбалке организуется уже на протяжении одиннадцати лет и всегда привлекает большое количество участников. Профессиональных спортсменов рыбной ловли, а также просто любителей ждут хорошие призы и подарки от спонсоров мероприятия, - рассказали организаторы турнира.
Также они добавили, что к участию в соревнованиях допускаются все желающие. Дети до 14 лет смогут принять участие только в присутствии взрослых. Заявки принимаются до 13 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье посоревнуются в зимней рыбалке
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