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В Улан-Удэ состоялся первый выезд «Катюши»

В Улан-Удэ состоялся первый выезд «Катюши»
Общество,  Фото:pixabay.com
БМ-13 смогла проехать 300 метров по территории военной базы

В техническом подразделении Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, состоялся первый выезд БМ-13, легендарной «Катюши» времён Великой Отечественной войны. Машина своим ходом смогла проехать по территории военно-технической базы около 300 метров.

Ремонтно-восстановительные работы на раритетной машине продолжат военнослужащие военной технической базы. Сейчас «Катюша» ещё не приобрела свой первозданный вид, их задача полностью восстановить машину, которая долгое время стояла на постаменте.

- На сегодняшний день завершились работы по восстановлению шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. Двигатель, колёса установлены на штатное место, осуществлён запуск двигателя для проверки его работоспособности в различных условиях, нагрузках. Также завершены работы по покраске отдельных деталей кузова, ремонту коробки передач, после чего она была установлена на штатное место. Обслужены колёса, пусковая система и трансмиссия, - сообщает пресс-служба ВВО.

Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времён Великой Отечественной. Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России. Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменён на точную копию.

Напомним, что до этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая в Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34. 
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