В Улан-Удэ состоялся первый выезд «Катюши»

Как проходит подготовка борцов-вольников к чемпионату России, кто им помогает? Готовы ли они к ответственным стартам и горячим схваткам на коврах? На эти и другие вопросы «Байкал-Daily» ответил главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров



