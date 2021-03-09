Уникальные экспонаты показал Национальный музей Бурятии
В Бурятии представили документальный фильм «Буряад дэгэл – арадай эрдэни дурасхал» (Бурятский костюм – драгоценная память народа).
Национальный музей Бурятии впервые в формате документального фильма показывает зрителям коллекцию традиционного бурятского костюма, серебряных украшений и редкие фотографии кон. XIX – нач. ХХ вв. из своих сокровищниц.
- В документальном фильме представление коллекции сопровождается научными комментариями музейного хранителя Любовь Филипповны Левитиной о разделении традиционного бурятского костюма на этнические племена (сартулы, хори булагаты, эхириты, сонголы, хонгодоры), а также реставраторов музея, показавших основные методы реставрационного обеспечения для сохранения и консервации музейных предметов. Для съёмок в фильме использованы более 70 экспонатов, - сообщили в Национальном музее Бурятии.
Также были проведены съёмки коллекции Этнографического музея народов Забайкалья с участием актёров. В продолжение о современных тенденциях создания стилизованного костюма на основе архаичных примеров рассказала дизайнер Мила Шарапова.
В Бурятии представили фильм о национальных костюмах
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