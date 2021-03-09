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Иркутяне стали призёрами международного турнира по кёрлингу

Иркутяне стали призёрами международного турнира по кёрлингу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В соревнованиях в Сочи приняли участие 18 команд

Иркутские спортсмены Елизавета Трухина и Николай Лысаков стали бронзовыми призёрами международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар «ISS WCT Sirius Cup 2021», который с 4 по 7 марта проходил в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В соревнованиях приняли участие 18 команд – шесть иностранных команд из Турции, Венгрии, Эстонии, четыре пары сборной России, а также восемь региональных команд.

По регламенту турнира на первом этапе команды были поделены на три группы (по шесть команд в каждой), сыграли по кругу. Команды, занявшие первые и вторые места в каждой группе плюс команды, занявшие третье место в группе и имеющие лучшие результаты тестовых постановочных бросков, вышли в четвертьфинал. Затем сыграли по системе плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. Все игры состояли из 8 эндов. В случае ничьей для определения победителя игрался экстра-энд.

По результатам турнира все призовые места заняли российские спортсмены. Победителем стала команда «Россия 1» (Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин), второе место – у команды «Россия 4» (Анна Самойлик и Михаил Васьков). На третьем месте – команда «Иркутск 1» (Елизавета Трухина и Николай Лысаков).

Елизавета Трухина и Николай Лысаков тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутск международный турнир керлинг спорт
 
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