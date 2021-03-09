В соревнованиях в Сочи приняли участие 18 команд
Иркутские спортсмены Елизавета Трухина и Николай Лысаков стали бронзовыми призёрами международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар «ISS WCT Sirius Cup 2021», который с 4 по 7 марта проходил в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В соревнованиях приняли участие 18 команд – шесть иностранных команд из Турции, Венгрии, Эстонии, четыре пары сборной России, а также восемь региональных команд.
По регламенту турнира на первом этапе команды были поделены на три группы (по шесть команд в каждой), сыграли по кругу. Команды, занявшие первые и вторые места в каждой группе плюс команды, занявшие третье место в группе и имеющие лучшие результаты тестовых постановочных бросков, вышли в четвертьфинал. Затем сыграли по системе плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. Все игры состояли из 8 эндов. В случае ничьей для определения победителя игрался экстра-энд.
По результатам турнира все призовые места заняли российские спортсмены. Победителем стала команда «Россия 1» (Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин), второе место – у команды «Россия 4» (Анна Самойлик и Михаил Васьков). На третьем месте – команда «Иркутск 1» (Елизавета Трухина и Николай Лысаков).
Елизавета Трухина и Николай Лысаков тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутяне стали призёрами международного турнира по кёрлингу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены привезли из столицы Бурятии 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград
Ход проверки контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В акции приняли участие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Александр Якушев
Турнир проходил в формате 11х11
Попасть на финалы смогут участники конкурса слоганов
В соревнованиях в Сочи приняли участие 18 команд
Спортсмены завоевали 17 медалей и третье общекомандное место
Главной площадкой праздника станет площадь у дворца спорта «Труд»
Другие 9 сувениров стали призёрами конкурса
Совместный клип набирает популярность в Сети
В «Колледже» будут учиться 12 своенравных подростков
Несколько советов дал Роспотребнадзор
Соревнования прошли в Международный женский день
Женщины могли проехать бесплатно в автобусе №29
Суд не стал лишать родительских прав пару, которая фактически бросила свою дочь