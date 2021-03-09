Турнир проходил в формате 11х11
В Бурятии завершилось первенство республики по футболу «Зимний Мяч 2021» в формате 11х11.
В финале турнира «Локомотив» обыграл команду «102-й квартал» со счётом 3:1, став победителем первенства. Третье место заняла сборная БГУ, выиграв у команды БГСХА со счётом 1:0, сообщает пресс-служба федерации футбола Бурятии.
Напомним, что в январе-феврале в Улан-Удэ прошёл турнир «Зимний мяч» в формате 7х7. Победителем в категории любительских команд стал «Локомотив», в категории ветеранов - «Согласие-В».
В Улан-Удэ определился победитель первенства по зимнему футболу
Общество, Фото:
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