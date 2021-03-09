В Селенгинске провели мемориал памяти Константина Белоусова
7 марта в Кабанском районе Бурятии прошёл второй этап чемпионата и первенства республики по лыжным гонкам – XXIV мемориал памяти первого мастера спорта СССР посёлка Селенгинск Константина Белоусова. Свыше 250 спортсменов из Улан-Удэ и районов приняли участие в старте в 14 возрастных категориях.
Победителями в своих возрастных категориях стали Еремеева Лиза, Кожемякин Никита, Перевалова Алёна, Фоминых Михаил, Трофимова Валентина, Лобыцин Никита, Федотова Лидия, Егизарян Сергей, Большакова Виолетта, Шумейко Кирилл, Нечаева Татьяна, Бологов Андрей, Самарцева Анна и Орлов Максим.
В рамках данного старта формировался состав команды для участия в матчевой встрече «Бурятия – Иркутская область», которая пройдёт в Байкальске среди возрастных групп 2005-2006 гг.р., 2007–2008 гг.р. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.
В Бурятии состоялся 2-й этап чемпионата РБ по лыжным гонкам
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