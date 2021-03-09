ТОС «Баяр» существует почти три года
ТОС «Баяр» зарегистрирован в Джидинском районе Бурятии со 2 мая 2018 года. Неравнодушные люди намерены восстановить сельский клуб в селе Нюгуй, сообщает группа «Джида-инфо. 24/7».
На сегодня ТОСовцы уже построили крышу, потому что раньше её не было, а также установили балки и застелили полы.
В 2019 году за участие в конкурсе ТОС получил денежное вознаграждение – 150 тысяч рублей. На эти деньги приобрели теннисный стол, мебель для библиотеки, одежду для сцены, тюли и гардины на окна, музыкальный центр, принтер. Также установили дополнительные батареи в фойе и поставили железную входную дверь.
На деньги, собранные жителями и выходцами села, приобрели бильярдный стол.
В Бурятии жители сами восстанавливают сельский клуб
Общество, Фото:
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