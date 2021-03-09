 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Иркутске львица жила в тесной клетке в гаражном боксе

В Иркутске львица жила в тесной клетке в гаражном боксе
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские пришли на помощь цирковой львице

В городе Тулун в Иркутской области полицейские спасли львицу, которая долгое время мучилась в тесной клетке. 

В полицию обратились местные жители, которые уже давно слышали звериный рык. Полицейские выехали на место и на дворовой территории внутри гаража обнаружили взрослую львицу. Она жила в крошечном вольере.

- По предварительной информации, ранее животное выступало в цирке-шапито, но, когда представления прекратились, самка по неизвестной причине осталось в Тулуне. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. В том числе выясняют, кто допустил содержание африканской кошки в не подходящих для этого условиях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Хищницу из Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое её сородичей и есть условия для её содержания. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении львицы. Возможно, в будущем львица Сури вернётся в цирк.



дикие животные полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выброшенная матерью малышка обрела семью
В Бурятии выброшенная матерью малышка обрела семью
Общество, 09.03.2021
О счастливой концовке жуткой истории с младенцем рассказала детский омбудсмен

Найди сову: Жительница Бурятии сняла замаскировавшуюся птицу
Найди сову: Жительница Бурятии сняла замаскировавшуюся птицу
Общество, 09.03.2021
Птица идеально замаскировалась, сидя на дереве
В Бурятии жители сами восстанавливают сельский клуб
В Бурятии жители сами восстанавливают сельский клуб
Общество, 09.03.2021
ТОС «Баяр» существует почти три года

В Иркутске львица жила в тесной клетке в гаражном боксе
В Иркутске львица жила в тесной клетке в гаражном боксе
Общество, 09.03.2021
Полицейские пришли на помощь цирковой львице
Участник шоу «Маска» выступил с морин хууром
Участник шоу «Маска» выступил с морин хууром
Общество, 09.03.2021
Жюри продолжает гадать, кто же скрывается под маской  
Коронавирус в Бурятии отступает
Коронавирус в Бурятии отступает
Общество, 09.03.2021
Большинство новых заражённых коронавирусом обращаются к врачам из-за признаков ОРВИ
«Сезон Dождей» дадут концерт в Улан-Удэ
«Сезон Dождей» дадут концерт в Улан-Удэ
Общество, 09.03.2021
Концерт пройдёт на сцене Бурятского театра драмы
Швейцарец влюбился в Улан-Удэ и остался жить в Бурятии
Швейцарец влюбился в Улан-Удэ и остался жить в Бурятии
Общество, 09.03.2021
Швейцарец приехал в Бурятию и начал разводить здесь свиней
Бурятская певица представила клип на песню «Баир»
Бурятская певица представила клип на песню «Баир»
Общество, 09.03.2021
Певица Алина Намсараева пожелала каждой женщине найти своего «Баира»
Бурятские спасатели пройдут обучение на Мамае
Бурятские спасатели пройдут обучение на Мамае
Общество, 09.03.2021
Занятия проведут для спасателей-новичков
Боксёр из Бурятии выиграл первенство Москвы
Боксёр из Бурятии выиграл первенство Москвы
Общество, 09.03.2021
Бурятский боксёр учится в престижном спортивном вузе в столице
В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём
В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём
Общество, 09.03.2021
В деле разбиралась прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^