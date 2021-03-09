В Иркутске львица жила в тесной клетке в гаражном боксе

Хищницу из Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое её сородичей и есть условия для её содержания. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении львицы. Возможно, в будущем львица Сури вернётся в цирк.







В городе Тулун в Иркутской области полицейские спасли львицу, которая долгое время мучилась в тесной клетке.В полицию обратились местные жители, которые уже давно слышали звериный рык. Полицейские выехали на место и на дворовой территории внутри гаража обнаружили взрослую львицу. Она жила в крошечном вольере.- По предварительной информации, ранее животное выступало в цирке-шапито, но, когда представления прекратились, самка по неизвестной причине осталось в Тулуне. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. В том числе выясняют, кто допустил содержание африканской кошки в не подходящих для этого условиях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.