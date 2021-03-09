Участник шоу «Маска» выступил с морин хууром

В шоу «Маска» (12+) на НТВ неизвестный пока артист в костюме крокодила исполнил песню Владимира Преснякова «Странник». В руках у артиста был национальный инструмент морин хуур.







<br />

Перед жюри стоит задача угадать, кто же скрывается под маской. Перед выступлением член жюри Филипп Киркоров попросил подсказку и исполнения песни. Певица Валерия предположила, что Крокодил – это Стас Пьеха. Остальные члены жюри предположили, что это Влад Соколовский.- Это Влад Соколовский. Мы знаем его вокал, - сказал Александр Ревва.- Но вначале он сделал всё возможно, чтобы мы не подумали, что это Влад, но потом по нескольким нотам можно было понять, что это он, - аргументировал Тимур Родригез.Регина Тодоренко выдвинула идею, что Крокодилом может быть рэпер Мот.В завершение Филипп Киркоров поинтересовался, что за инструмент в руках исполнителя. Тот отшутился, что «сам удивлён». Ведущий пояснил, что это монгольский морин хуур.В комментариях под видео пользователи спорят, кто же скрывается под маской. Многие из них предположили, что это может быть Никита Алексеев, а кто-то услышал иностранный акцент в голосе.Суть шоу заключается в том, что жюри необходимо отгадать, кто же скрывается под маской. Из серии к серии они выбирают номинантов на выбывание, и один из них в конце шоу снимает маску. В новом сезоне маски сняли уже трое участников. В минувшей передаче под маской Пингвина скрывалась певица Азиза, хотя многие думали, что это Анита Цой. Больше всех расстроился Филипп Киркоров, он сказал, что никогда себе этого не простит. Ранее под маской Чёрной пантеры оказалась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Большие дискуссии возникли по поводу Ананаса: под этой маской оказался продюсер Иосиф Пригожин. Вот только зрители заподозрили подмену, сравнивая телосложение Ананаса в разных выпусках шоу.