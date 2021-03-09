«Сезон Dождей» дадут концерт в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Концерт пройдёт на сцене Бурятского театра драмы



6 апреля группа «Сезон Dождей» выступит на сцене Бурятского театра драмы.



- Бодрый и романтичный инди-рок группы захватывает внимание публики с первых аккордов. Песни воспринимаются легко и запоминаются быстро. Поэтому у творчества группы много поклонников не только в Улан-Удэ, - отмечают в пресс-службе Бурятской филармонии.



В феврале этого года «Сезон Dождей» успешно выступили на сцене Новосибирской филармонии в сопровождении камерного оркестра. Концерт показали в эфире самого популярного телеканала Новосибирска, а также транслировали онлайн на сайте Новосибирской филармонии. Зрители оставили много восторженных отзывов, назвав группу русскими «Coldplay».



В родном городе концерт с оркестром группа дала больше года назад. Этот концерт оказался последним «живым» перед началом карантина, во время которого музыканты работали исключительно в онлайн формате - снимали клипы, сочиняли новые песни и записали второй студийный альбом, релиз которого намечен на 2021 год.



Концертный год после пандемии «Сезон Dождей» окрыли проектом «Песни из фильмов», где представили свои версии известных кино-хитов. Самым ярким экспериментом стала песня «Ах, ты душечка», которую музыканты из протяжной русской песни превратили в танцевальный электронный хит.



И вот теперь впервые за долгое время запретов на концерты музыканты дадут «живой» концерт, где исполнят свои известные и новые песни. Он состоится на сцене Бурятского драмтеатра.



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