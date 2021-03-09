Мероприятие планируется провести в мае
В мае в Бурятии пройдёт XXI молодёжный фестиваль поэзии «Весенняя муза». Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся средних общеобразовательных школ, студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений.
В срок до 1 мая конкурсантам нужно подготовить стихи на любую тему и представить на рассмотрение в отдел обслуживания пользователей национальной библиотеки РБ. Творческая работа должна быть представлена в электронном виде объёмом 3- 5 стихотворений.
Фестиваль проводится в два этапа. На первом этапе оргкомитет производит отбор лучших стихотворений и открытым голосованием определяет обладателей дипломов в трёх возрастных категориях. Вторым этапом проводится сам фестиваль, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный фестиваль поэтов
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