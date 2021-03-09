Швейцарец влюбился в Улан-Удэ и остался жить в Бурятии

Швейцарец приехал в Бурятию и начал разводить здесь свиней
Швейцарец Лукас Анкерман приехал в Бурятию и начал разводить свиней. На Родине Лукас работал автослесарем и всегда любил путешествовать. Много лет назад был проездом в Бурятии и просто влюбился в Улан-Удэ. Сюжет об этом снял российский новостной паблик Mash.
- Моё мнение – самое красивое место в России, потому что здесь, в Бурятии, всё есть. Есть остров, есть горы, есть Байкал, конечно, есть степи. Приятные люди, очень интересная культура, - поделился иностранец.
Лукас живёт здесь уже пару лет: построил дом и сделал часть мебели. Сейчас мужчина разводит свиней: хочет готовить ветчину, колбасу и салями, и проводит туры по Бурятии для иностранцев. В Швейцарии Лукас – звезда СМИ (о нём много пишут).
Он уверен, что обрёл свой дом в Бурятии.
- Я очень счастлив и надеюсь, что смогу ещё долго здесь жить, если всё получится с документами, - заключил уроженец Швейцарии.
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