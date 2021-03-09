Бурятская певица представила клип на песню «Баир»

- С праздником весь прекрасный пол, красотки. Наша сила в любви, девочки. Желаю найти каждой своего «Баира» - родного, доброго, заботливого и, самое главное, любящего вас. Это моя однозначно самая любимая песня, и очень хочется, чтобы посыл был правильно понят, - поделилась Алина.







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Певица Алина Намсараева 8 марта представила новый клип на песню «Баир». Музыкальный ролик получился задорным и весёлым: по сюжету, девушка находит своего суженого по имени Баир.У песни следующий припев:«Теперь вокруг про нас все говорят,Мой парень родом из хори-бурят,Ты мне открыл целый мир,Пришел, увидел, победил,Теперь любви моей кумир,Навеки я твоя, Баир».Пользователям понравился клип, одни хвалят певицу за позитивное видео, другие шутят: «Баиры вошли в чат», «Классный позитивный клип», «Наконец-то посвятили песню Баиру. Будет моя любимая песня», «Все жёны Баиров, спойте», «Баир одобряет», «Что-то новенькое».