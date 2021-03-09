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Бурятская певица представила клип на песню «Баир»

Бурятская певица представила клип на песню «Баир»
Общество, 
Певица Алина Намсараева пожелала каждой женщине найти своего «Баира»

Певица Алина Намсараева 8 марта представила новый клип на песню «Баир». Музыкальный ролик получился задорным и весёлым: по сюжету, девушка находит своего суженого по имени Баир.

- С праздником весь прекрасный пол, красотки. Наша сила в любви, девочки. Желаю найти каждой своего «Баира» - родного, доброго, заботливого и, самое главное, любящего вас. Это моя однозначно самая любимая песня, и очень хочется, чтобы посыл был правильно понят, - поделилась Алина.


У песни следующий припев:

«Теперь вокруг про нас все говорят,
Мой парень родом из хори-бурят,
Ты мне открыл целый мир,
Пришел, увидел, победил,
Теперь любви моей кумир,
Навеки я твоя, Баир».

Пользователям понравился клип, одни хвалят певицу за позитивное видео, другие шутят: «Баиры вошли в чат», «Классный позитивный клип», «Наконец-то посвятили песню Баиру. Будет моя любимая песня», «Все жёны Баиров, спойте», «Баир одобряет», «Что-то новенькое».
клип певцы музыканты
 
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