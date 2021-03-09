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Звёзды хоккея провели матч на льду Байкала

Звёзды хоккея провели матч на льду Байкала
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В акции приняли участие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Александр Якушев

8 марта на льду Байкала состоялся звёздный хоккейный матч. Игра прошла в посёлке Большое Голоустное Иркутского района. Команда Иркутской области сражалась с легендарными хоккеистами России. Матч завершился со счётом 6:8: победила команда звёзд.

Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта в посёлке Листвянка.

- Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете. Проповедовать добро на планете – это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии», – сказал Вячеслав Фетисов на открытии матча.

В состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. Почётными гостями матча стали руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие, в том числе посол Великобритании в России госпожа Дебора Броннерт, посол Португалии в России господин Паулу Визеу Пинейру.

Прямая трансляция шла на местном телеканале и на большом экране, установленном на здании дворца спорта «Труд» в Иркутске.

Вячеслав Фетисов и губернатор региона Игорь Кобзев также встретились с учениками средней школы поселка Большое Голоустное, здание которой сгорело в ноябре прошлого года. Почётные гости пообщались со школьниками и подарили им спортивную атрибутику, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал хоккей Иркутская область спорт
 
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