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Бурятские спасатели пройдут обучение на Мамае

Бурятские спасатели пройдут обучение на Мамае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занятия проведут для спасателей-новичков

9 марта спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Кабанский район на гору Мамай.

Старшие спасатели проведут занятия по противолавинной безопасности для новых молодых работников службы.

- Весна - время оттепели, а значит и риска схода лавин. Именно поэтому новичков будут обучать распознаванию типов лавин и оперативному реагированию в их случае. Также молодые люди повторят способы выживания в условиях холодной погоды, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также спасатели проведут мониторинг Мамая для профилактики несчастных случаев с туристами.

В Улан-Удэ спасатели вернутся 12 марта.


спасатели Мамай
 
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