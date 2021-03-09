Бурятские спасатели пройдут обучение на Мамае

Занятия проведут для спасателей-новичков



9 марта спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Кабанский район на гору Мамай.



Старшие спасатели проведут занятия по противолавинной безопасности для новых молодых работников службы.



- Весна - время оттепели, а значит и риска схода лавин. Именно поэтому новичков будут обучать распознаванию типов лавин и оперативному реагированию в их случае. Также молодые люди повторят способы выживания в условиях холодной погоды, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Также спасатели проведут мониторинг Мамая для профилактики несчастных случаев с туристами.



В Улан-Удэ спасатели вернутся 12 марта.





