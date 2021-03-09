Боксёр из Бурятии выиграл первенство Москвы

Бурятский боксёр учится в престижном спортивном вузе в столице
Со 2 по 6 марта прошло первенство Москвы по боксу среди молодёжи 19-22 лет. Золотую медаль в весовой категории 64 кг и путёвку на первенство России завоевал воспитанник мухоршибирской школы бокса Сандан Санданов. Его первым тренером был Бургэд Бадмацыренов.
Первенство России по боксу состоится 22-27 апреля в городе Серпухов Московской области.
Санданов является студентом первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Он тренируется под началом Александра Дугарова и Альберта Муталибова.
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