В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Трое жителей Северо-Байкальского района Бурятии обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их жилищных прав.



Установлено, что заявители являются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилье. В нарушение закона по достижении 18-летнего возраста жильё людям не предоставлялось, они были вынуждены проживать в арендуемой квартире, у родственников.



В суд направили три иска о возложении на министерство социальной защиты населения республики обязанности обеспечить нуждающихся жилым помещением специализированного жилищного фонда. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил иски. В январе 2021 года молодые люди получили благоустроенные квартиры в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района и городе Северобайкальске.



Предоставленное жилье соответствует санитарным и техническим нормам, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

