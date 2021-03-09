В деле разбиралась прокуратура
Трое жителей Северо-Байкальского района Бурятии обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что заявители являются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилье. В нарушение закона по достижении 18-летнего возраста жильё людям не предоставлялось, они были вынуждены проживать в арендуемой квартире, у родственников.
В суд направили три иска о возложении на министерство социальной защиты населения республики обязанности обеспечить нуждающихся жилым помещением специализированного жилищного фонда. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил иски. В январе 2021 года молодые люди получили благоустроенные квартиры в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района и городе Северобайкальске.
Предоставленное жилье соответствует санитарным и техническим нормам, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём
Общество, Фото:
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