В Улан-Удэ отремонтируют заросшую кустарниками дамбу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушения выявила прокуратура



Прокурорской проверкой выявлены нарушения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в Улан-Удэ.



В оперативном управлении комбината по благоустройству находится защитное сооружение водохранилища на реке Воровка, расположенное на территории Октябрьского района. Установлено, что защитное сооружение имеет неудовлетворительное техническое состояние. Так, в части водохранилища дамба размыта, на откосах плотины произрастают кустарники, русло завалено строительным и бытовым мусором. Кроме того, на паводковом водосбросе отсутствует служебный мостик и затворы.



- Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию Улан-Удэ и МБУ «Комбинат по благоустройству» обязанности привести гидротехническое сооружение в состояние, отвечающее требованиям безопасности, путём проведения капитального ремонта или реконструкции. Советский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, установив срок устранения нарушений – в течение 1 года 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Ответчиками решение суда первой инстанции обжаловано в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ оставил без изменения.

