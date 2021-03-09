Возбуждено уголовное дело
При сопровождении пригородного поезда сообщением «Тайшет-Чуна», сотрудниками транспортной полиции установлен 42-летний житель Тайшетского района Иркутской области. В пассажирском вагоне на мужчину отреагировала служебно-розыскная собака. Во время личного досмотра у задержанного обнаружена растительная масса, согласно заключению эксперта, являющаяся марихуаной в количестве более 250 граммов.
Со слов мужчины, коноплю он собрал неподалёку от места жительства для личного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области собака учуяла наркотики
Общество, Фото:
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