 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По юго-западу Бурятии ожидается небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 марта неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Местами на автодорогах снежные накаты.

По республике переменная облачность, без существенных осадков, днём по юго-западу и северному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём от -3 до +2, местами до +8, по северной половине при облачности -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный утром 7-12, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 0,+2.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ прошла акция в поддержку малышки Адисы
В центре Улан-Удэ прошла акция в поддержку малышки Адисы
Общество, 08.03.2021
На акцию вышли родители тяжелобольной Адисы Гармаевой, их друзья и волонтёры
Максима Виторгана поразил памятник Ленину в Улан-Удэ
Максима Виторгана поразил памятник Ленину в Улан-Удэ
Общество, 08.03.2021
Актёр Максим Виторган побывал в столице Бурятии и на Байкале
У жителя Бурятии конфисковали ружьё
У жителя Бурятии конфисковали ружьё
Общество, 08.03.2021
Суд оштрафовал нарушителя
Геммолог Дугарма Шаракшинова: «Я всегда верю в чудо»
Геммолог Дугарма Шаракшинова: «Я всегда верю в чудо»
Общество, 08.03.2021
Интересна профессия геммолога, представители которой изучают природные богатства, рождённые в недрах Земли и украшавшие короны шахов, царей или королей. Тонкостями своего увлечения, которое превратилось в дело жизни, с «Байкал-Daily» поделилась эксперт-геммолог «Забайкальского горнорудного предприятия» Дугарма Шаракшинова
Лимузин, багги, копейка: Чем удивила «Байкальская миля»
Лимузин, багги, копейка: Чем удивила «Байкальская миля»
Общество, 08.03.2021
В Бурятии завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Благодаря ему выжили в 90-е»: В Бурятии вспоминают Владимира Саганова
«Благодаря ему выжили в 90-е»: В Бурятии вспоминают Владимира Саганова
Общество, 08.03.2021
Известному политическому деятелю Владимиру Саганову 7 марта было бы 85 лет
В Листвянке открыли Год Байкала в Иркутской области
В Листвянке открыли Год Байкала в Иркутской области
Общество, 08.03.2021
На церемонию открытия прибыли гости из Москвы и из-за рубежа
В Улан-Удэ происходит цветочный бум
В Улан-Удэ происходит цветочный бум
Общество, 08.03.2021
В цветочных магазинах с самого утра ажиотаж
В Бурятии сняли клип про эвенкийский ёхор
В Бурятии сняли клип про эвенкийский ёхор
Общество, 08.03.2021
Эвенкийский ёхор станцевали в Этнографическом музее
Сотрудница Росгвардии из Бурятии рассказала о бурятском костюме
Сотрудница Росгвардии из Бурятии рассказала о бурятском костюме
Общество, 08.03.2021
Сержант Екатерина участвует в новом проекте Росгвардии
В Бурятии проехал «Цветочный патруль»
В Бурятии проехал «Цветочный патруль»
Общество, 08.03.2021
Для многих женщин акция стала сюрпризом
В Бурятии за сутки заразились коронавирусом 97 человек
В Бурятии за сутки заразились коронавирусом 97 человек
Общество, 08.03.2021
В реанимации находятся более 70 больных
Бурятская правозащитница вышла из ИВС и прекратила голодовку
Бурятская правозащитница вышла из ИВС и прекратила голодовку
Общество, 08.03.2021
Надежда Низовкина отбыла арест, с которым была не согласна
В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы
В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы
Общество, 08.03.2021
Полиция Бурятии сняла клип о том, как поздравляла с Международным женским днём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^