По юго-западу Бурятии ожидается небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 марта неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Местами на автодорогах снежные накаты.
По республике переменная облачность, без существенных осадков, днём по юго-западу и северному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём от -3 до +2, местами до +8, по северной половине при облачности -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный утром 7-12, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 0,+2.
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, Фото:
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