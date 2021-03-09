В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По юго-западу Бурятии ожидается небольшой снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 марта неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Местами на автодорогах снежные накаты.



По республике переменная облачность, без существенных осадков, днём по юго-западу и северному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём от -3 до +2, местами до +8, по северной половине при облачности -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный утром 7-12, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 0,+2.



