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У жителя Бурятии конфисковали ружьё

У жителя Бурятии конфисковали ружьё
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд оштрафовал нарушителя

В ноябре 2020 года сотрудники полиции при патрулировании задержали 31-летнего жителя Кабанского района Бурятии. У него при себе было ружьё 16 калибра без соответствующих документов. На правонарушителя был составлен административный протокол, который направили в суд.

В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал. Ему был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей с конфискацией оружия.

- Суд также разъяснил, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата в указанный срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, - уточнили в районном суде.
оружие
 
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