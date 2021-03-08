У жителя Бурятии конфисковали ружьё

Суд оштрафовал нарушителя



В ноябре 2020 года сотрудники полиции при патрулировании задержали 31-летнего жителя Кабанского района Бурятии. У него при себе было ружьё 16 калибра без соответствующих документов. На правонарушителя был составлен административный протокол, который направили в суд.



В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал. Ему был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей с конфискацией оружия.



- Суд также разъяснил, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата в указанный срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, - уточнили в районном суде.

