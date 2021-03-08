«Благодаря ему выжили в 90-е»: В Бурятии вспоминают Владимира Саганова

В 1972 году Владимира Саганова назначают первым заместителем председателя Совета Министров Бурятской АССР. В 1974 году по решению обкома партии он направляется на учёбу в аспирантуру кафедры политэкономии Академии общественных наук при ЦК КПСС.





Зa полгода до окончания аспирантуры, в марте 1977 года, обком КПСС отзывает его с учёбы в Академии, и он назначается председателем Совета Министров Бурятской АССР. Учебу в АОН Саганов завершил уже заочно. После этого он успешно защитил кандидатскую диссертацию и ему была присвоена учёная степень кандидата экономических наук.



Став председателем Совмина республики, Саганов изменил стиль и методы деятельности правительства. Повысилась дисциплина и работоспособность самого Совета Министров.



При Саганове в Бурятии были введены в строй домостроительный комбинат, кирпичные заводы, предприятия ЖБК, созданы главк «Главбурятстрой», проектные институты «Бурятгражданпроект», «Забайкалпромстройпроект», «Бурятагропроект». Построены гостиница «Бурятия», железнодорожная больница, БСМП, новое здание аэропорта. Резко выросли объёмы жилищного и социального строительства.



Активно развивались культура и спорт в республике. Например, при его активном содействии было построено новое здание Бурятского драматического театра имени X. Намсараева. По инициативе Саганова в зоне строительства БАМа было организовано несколько совхозов, что позволило улучшить снабжение продовольствием строителей этой магистрали.



В июне 1987 года карьера Владимира Саганова вновь круто меняется: по рекомендации МИД СССР его назначают на должность советника-посланника в посольстве СССР в КНДР.



В 1990 году по просьбе ветеранов партии и общественности Бурятии Владимир Саганов покидает дипломатическую работу и возвращается в республику. В 1990 году на альтернативных выборах первого секретаря обкома КПСС он проигрывает Леониду Потапову. В апреле того же года на заседании сессии Верховного Совета Бурятии, также на альтернативных выборах, Саганов избирается главой правительства. Его второе пришествие в руководство правительством пришлось на трудные времена начала 1990-х годов. Распался СССР, в России разразился экономический кризис, гиперинфляция, люди выходили на протестные митинги и демонстрации.



По его инициативе в 1992 году республику посетил президент России Борис Ельцин. В результате было заключено соглашение по экономическим вопросам сроком на 5 лет между Правительством РФ и Советом Министров Бурятии. в котором были предусмотрены меры, в частности, по конверсии, по преодолению социально-экономического отставания республики, учитывались затраты на экологию.



В июле 1994 года в Бурятии впервые проходят президентские выборы на альтернативной основе. Первым президентом республики был избран Леонид Потапов. Правительство во главе с Сагановым уходит в отставку.



Однако Владимир Бизьяевич не ушёл из политики. Избрался депутатом Народного Хурала, где работал на постах заместителя, затем председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и банкам.



Ушёл из жизни после тяжелой болезни в сентябре 1999 года.





7 марта было 85 лет со дня рождения политика Владимира Саганова, возглавлявшего Совет министров Бурятской АССР и Совет министров Бурятии. Бывший пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова к этой дате поделилась воспоминаниями о Владимире Саганове.Владимир Бизьяевич родился в 1936 году в семье чабана в улусе Харбяты Тункинского района.- Он так любил эту землю. Свой родной край. Свое тоонто - место рождения, где зарыта в землю материнская пуповина предков, – поделилась Дора Хамаганова.Владимир Саганов, по её словам, «шёл по жизни с распахнутой душой. Протягивал руку помощи незнакомым людям. «Рвал» шаблоны, как бы сказали сейчас политтехнологи. И вот за эту готовность рисковать, за эту щедрость души его любили в народе».Последние выборы в Народный Хурал Владимир Бизьяевич всё же проиграл. Старейшины Тунки после рассказывали, что люди отдавали голоса ... за муку.- А ведь Саганов мог бы дать больше, во много раз! Уже в 1980-х годах лучшие дороги были в Тункинском районе, и водители Бурятского Гостелерадиокомитета, где я работала тогда, любили ездить именно в Тунку. Там были такие дороги, гладкие, как яичко. Каких, возможно, тогда и в Подмосковье не было! – отметила Дора Хамаганова.Владимир Бизьяевич укрепил основы передового опыта сельского хозяйства Бурятской АССР.- Рискну предположить, что именно ему мы обязаны тем, что в самые трудные, голодные годы - те самые 90-е, в начале 2000-х, районы Бурятии и Улан-Удэ выжили, в том числе, из-за того, что «сдавали» мясо и шкуры КРС. Они были разменной монетой, во всем. Помните, как сотни машин рано утром приезжали осенью у Центральному рынку, груженные до отказа мясом, шкурами и прочей продукцией животноводства? Все это богатство быстро раскупали китайские и российские перекупщики, - вспоминает Дора Хамаганова.По её оценке, целенаправленная деятельность Саганова до сих пор дает добрые плоды. Дора Хамаганова перечисляет: он первым ввёл в Бурятию разные породы скота - калмыцкую, казахскую белоголовую, герефордов. По его инициативе в Тунке, Еравне и других районах стали разводить разные породы лошадей, лучших скакунов в тогдашнем СССР. А после возвращения из Кореи он так стремился, чтобы Бурятия получала дивиденды за вывоз не кругляка, а за полностью обработанные на Онохойском ЛПК брус, шпон, ДСП, фанеру, вагонку. И это только самая малая часть из огромной, череды полезных дел, новшеств, сделанных Сагановым, за короткий срок.... Как он переживал, что, в силу разных причин, не может раскрыть до конца обстоятельства форменной кражи «золотого кредита» в 750 кг золота из бюджета и без того обнищавшей республики! Саганов терпеть не мог предателей. Жил, сгорая, как комета. Говорил в лицо мошенникам, что они именно таковы. Помню, как уже в последние месяцы жизни, встречала его, стремительно идущего по улице Ленина. Он осунулся. Почти никого не узнавал. И только светились на лице пронзительные темные глаза. В них была боль... Ну, что же... Что было, то прошло. Но жизнь Владимира Саганова, его свершения, ещё ждут пытливых исследователей новейшей истории, публичной политики Бурятии. Владимир Бизьяевич, помним о Вас. Спасибо, что Вы были на этой грешной, но по-прежнему прекрасной Земле, - заключила Дора Хамаганова.Владимир Саганов родился 7 марта 1936 года в улусе Харбяты. В 1954 году закончил с отличием Кыренскую среднюю школу и год работал инструктором Тункинского райкома ВЛКСМ. Затем поступил в Бурятский зооветеринарный институт. Работал главным ветеринарным врачом, после возглавлял совхоз «Саянский». В 1967 году был избран председателем исполкома Тункинского районного Совета депутатов трудящихся. С этого момента началась его политическая карьера.В 1969 году первый секретарь обкома КПСС Андрей Модогоев, видя в Саганове молодого перспективного руководителя, назначает его на должность заместителя министра сельского хозяйства Бурятской АССР, а через год с лишним — министром сельского хозяйства республики. На этом посту Саганов, в частности, внедрил в практику арендные отношения. Это не замедлило сказаться на повышении производства сельхозпродукции, так как колхозники были материально заинтересованы в этом.