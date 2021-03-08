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В Листвянке открыли Год Байкала в Иркутской области

В Листвянке открыли Год Байкала в Иркутской области
Общество,  Фото:правительство Иркутской области, irkobl.ru
На церемонию открытия прибыли гости из Москвы и из-за рубежа

Официальное открытие Года Байкала в Иркутской области состоялось в посёлке Листвянка на ледовой площадке фестиваля «Живи на Байкале».

Для участия в церемонии прибыли депутат Государственной Думы, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почётные гости, в том числе из Великобритании и Португалии.

В рамках Года Байкала в Иркутской области запланировано более 60 мероприятий, в основном экологической, просветительской, культурной направленности.

- Планом предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, лесовосстановление, субботники, экологические акции, международные и региональные фестивали. Также в этом году пройдёт Байкальский экологический диктант, планируется проведение международной конференции по устойчивому развитию Прибайкальской территории. Всех неравнодушных жителей и гостей хочу поблагодарить за бережное отношение и сохранение уникальной природы Байкальского региона, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Уверен, что в ближайшее время озеро Байкал будет нашим самым большим ресурсом – и политическим, и экономическим, и нравственным. Самое главное, что мы должны сделать – это сохранить и преумножить богатства этого великого озера, исправить весь накопленный ущерб и дать природе восстановиться. Уверен, что в Иркутской области будет зарождаться еще много инициатив, и отсюда пойдет объединение мира во имя будущего. Байкал – это место силы, главное место на планете, – сказал Вячеслав Фетисов.

Озеро Байкал - один из самый древних водоемов на нашей планете. Его возраст составляет около 25 миллионов лет. Байкал является самым глубоким озером (около 1700 м) и крупнейшим резервуаром пресной воды, который содержит примерно 20% процентов всех мировых запасов. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.


По информации пресс-службы правительства Иркутской области

Байкал Год Байкала
 
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