Эвенкийский ёхор станцевали в Этнографическом музее
Эвенкийский ансамбль «Гулувун» центра «Арун» представил в конце зимы новый клип. В клипе показан танец эвенкийский ёхор.
Видео снимали перед празднованием Сагаалгана-2021 в Этнографическом музее в Улан-Удэ.
В Бурятии сняли клип про эвенкийский ёхор
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