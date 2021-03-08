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В Бурятии сняли клип про эвенкийский ёхор

Общество, 
Эвенкийский ёхор станцевали в Этнографическом музее

Эвенкийский ансамбль «Гулувун» центра «Арун» представил в конце зимы новый клип. В клипе показан танец эвенкийский ёхор.

Видео снимали перед празднованием Сагаалгана-2021 в Этнографическом музее в Улан-Удэ. 
клип эвенки ехор
 
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