В Бурятии проехал «Цветочный патруль»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Для многих женщин акция стала сюрпризом



В Северобайкальске прошла акция «Цветочный патруль». Её традиционно проводят сотрудники Госавтоинспекции накануне Международного женского дня.



Сотрудники ГИБДД с представителями Общественного совета при МВД вручали женщинам-водителям цветы. Для многих из них такой сюрприз стал полной неожиданностью.



- Женщины-водители не скрывали удивления и благодарили полицейских за поздравления и цветы. Главная задача мероприятия была достигнута – представительницы прекрасного пола получили позитивные эмоции в этот предпраздничный весенний день, - поделились в МВД по Бурятии.



