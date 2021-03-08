Для многих женщин акция стала сюрпризом
В Северобайкальске прошла акция «Цветочный патруль». Её традиционно проводят сотрудники Госавтоинспекции накануне Международного женского дня.
Сотрудники ГИБДД с представителями Общественного совета при МВД вручали женщинам-водителям цветы. Для многих из них такой сюрприз стал полной неожиданностью.
- Женщины-водители не скрывали удивления и благодарили полицейских за поздравления и цветы. Главная задача мероприятия была достигнута – представительницы прекрасного пола получили позитивные эмоции в этот предпраздничный весенний день, - поделились в МВД по Бурятии.
В Бурятии проехал «Цветочный патруль»
Общество, Фото:
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