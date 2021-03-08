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В Бурятии за сутки заразились коронавирусом 97 человек

В Бурятии за сутки заразились коронавирусом 97 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В реанимации находятся более 70 больных

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 97 человек. Из них 82 пациента была обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Темпы заболеваемости снизились на прошлой неделе. 3 марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже 100 случаев инфицирования. На следующий день, 4 марта, вновь было меньше 100 заболевших. На следующий день было +103 заболевших, а затем +104, +102, а сегодня уже 97 новых заражённых.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 34 539. Из них 54% (18 297) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 32 329 человек, или 93%. Накануне вылечились 36 пациентов, что намного меньше обычного.

Скончался за последние сутки ещё один больной коронавирусом. С начала пандемии болезнь в Бурятии унесла жизни 728 человек.

В стационарах республики сегодня лечатся 742 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 528. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65-ти – 19).

Занятость коечного фонда составляет почти 70%.

Также амбулаторное лечение проходят 740 пациентов с COVID-19. Наблюдается 160 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 3413 человек.

С 4 марта в Селенгинском районе действуют ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В том числе закрыты предприятия общепита, кинозалы, учреждения культуры и допобразования. В районе усилили антиковидный контроль.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя ситуацию в Селенгинском районе заявил: «Рано расслабляемся, ковид никуда не ушёл».

коронавирус профилактика
 
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