В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы









Так, сотрудники отдела ГИБДД в Улан-Удэ вышли на дороги города, чтобы поздравить автоледи. Полицейские вместо привычной проверки документов дарили женщинам цветы.



Сотрудники управления по вопросам миграции торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравил с праздником заместитель начальника управления полковник полиции Вадим Крутиян.



Участковые уполномоченные полиции УМВД по Улан-Удэ вышли на «Арбат», где дарили цветы проходящим женщинам и девушкам.



МВД по Бурятии представило видео о том, как полицейские поздравляли женщин с 8 марта. В поздравлениях приняли участие представители разных подразделений регионального МВД.