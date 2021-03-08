 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 марта

07 марта

Популярное

В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы

В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы
Общество, 
Полиция Бурятии сняла клип о том, как поздравляла с Международным женским днём

МВД по Бурятии представило видео о том, как полицейские поздравляли женщин с 8 марта. В поздравлениях приняли участие представители разных подразделений регионального МВД.

 

Так, сотрудники отдела ГИБДД в Улан-Удэ вышли на дороги города, чтобы поздравить автоледи. Полицейские вместо привычной проверки документов дарили женщинам цветы.

Сотрудники управления по вопросам миграции торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравил с праздником заместитель начальника управления полковник полиции Вадим Крутиян.

Участковые уполномоченные полиции УМВД по Улан-Удэ вышли на «Арбат», где дарили цветы проходящим женщинам и девушкам. 
полиция международный женский день
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы
В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы
Общество, 08.03.2021
Полиция Бурятии сняла клип о том, как поздравляла с Международным женским днём
Лимузин, багги, копейка: Чем удивила «Байкальская миля»
Лимузин, багги, копейка: Чем удивила «Байкальская миля»
Общество, 08.03.2021
В Бурятии завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2021
Жительницам города пожелали счастья, здоровья и красоты
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, 08.03.2021
По республике местами небольшой снег
В Бурятии дорожные полицейские дарили женщинам орхидеи
В Бурятии дорожные полицейские дарили женщинам орхидеи
Общество, 07.03.2021
Первой реакцией у участниц акции было удивление
В Улан-Удэ студенты выстроились в цифру 8
В Улан-Удэ студенты выстроились в цифру 8
Общество, 07.03.2021
Таким образом они поздравили девушек с наступающим праздником. ВИДЕО
В Бурятии спасатели помогли застрявшей на дороге женщине
В Бурятии спасатели помогли застрявшей на дороге женщине
Общество, 07.03.2021
Она ехала к мужу, который рыбачил на озере
Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Общество, 07.03.2021
Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей

Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор
Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор
Общество, 07.03.2021
В процессе «танца» он показал эффектные трюки

Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 07.03.2021
За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19
Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии
Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии
Общество, 07.03.2021
Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета

В Улан-Удэ днём до -1
В Улан-Удэ днём до -1
Общество, 07.03.2021
Местами в республике ветер до 13 м/с
В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
Общество, 06.03.2021
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности 
ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования
ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования
Общество, 06.03.2021
В Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^