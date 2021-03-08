В Бурятии полицейские дарили женщинам цветы

Полиция Бурятии сняла клип о том, как поздравляла с Международным женским днём
МВД по Бурятии представило видео о том, как полицейские поздравляли женщин с 8 марта. В поздравлениях приняли участие представители разных подразделений регионального МВД.
VIDEO
Так, сотрудники отдела ГИБДД в Улан-Удэ вышли на дороги города, чтобы поздравить автоледи. Полицейские вместо привычной проверки документов дарили женщинам цветы.
Сотрудники управления по вопросам миграции торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравил с праздником заместитель начальника управления полковник полиции Вадим Крутиян.
Участковые уполномоченные полиции УМВД по Улан-Удэ вышли на «Арбат», где дарили цветы проходящим женщинам и девушкам.
Полиция Бурятии сняла клип о том, как поздравляла с Международным женским днём
В Бурятии завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Отключение произошло этой ночью
Жительницам города пожелали счастья, здоровья и красоты
По республике местами небольшой снег
Первой реакцией у участниц акции было удивление
Таким образом они поздравили девушек с наступающим праздником. ВИДЕО
Она ехала к мужу, который рыбачил на озере
Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей
В процессе «танца» он показал эффектные трюки
За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19
Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета
Местами в республике ветер до 13 м/с
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности
В Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД