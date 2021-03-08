По республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 марта по республике местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, днём -3,+2, по югу и юго-западу до +7, по северной половине -5,-10.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -13,-15, днём 0,+2.
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
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