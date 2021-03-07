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В Улан-Удэ студенты выстроились в цифру 8

В Улан-Удэ студенты выстроились в цифру 8
Общество,  Фото:скриншот
Таким образом они поздравили девушек с наступающим праздником. ВИДЕО

5 марта на территории общежития Авиационного техникума воспитателями и студенческим советом был организован флешмоб «Поздравляем с 8 Марта!». Он был посвящён Международному женскому дню.

Во флешмобе участвовали только юноши. Ребята выстроились в виде цифры 8 и под музыкальное сопровождение выполняли движение «восьмёркой», громко поздравляя девушек и держа в руках воздушные шары.

- Девушки наблюдали очень необычное и интересное поздравление в свой адрес с балкона 4-го этажа и были приятно удивлены креативным и оригинальным поздравлением, - отмечается в аккаунте учреждения в соцсети.

Девушкам подарили воздушные шары и сладкие подарки.

Видео с флешмоба было опубликовано в паблике ves_ulan_ude: пользователи похвалили парней за акцию. 

акция 8 марта
 
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