Она ехала к мужу, который рыбачил на озере
Сегодня в 5 часов утра в «Службу-112» поступил звонок от 30-летней женщины. Она ехала к мужу, который рыбачил на озере Карасиное в Иволгинском районе, и её машина застряла на дороге недалеко от озера.
Диспетчер сразу же передал сообщение в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели сразу же выехали на вызов.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что машина жительницы Бурятии стоит поперёк дороги и к тому же застряла. Они вытащили автомобиль и доставили его хозяйку домой в село Хурамша. От медицинской помощи девушка отказалась, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели помогли застрявшей на дороге женщине
Общество, Фото:
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