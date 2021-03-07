В Бурятии спасатели помогли застрявшей на дороге женщине

Она ехала к мужу, который рыбачил на озере



Сегодня в 5 часов утра в «Службу-112» поступил звонок от 30-летней женщины. Она ехала к мужу, который рыбачил на озере Карасиное в Иволгинском районе, и её машина застряла на дороге недалеко от озера.



Диспетчер сразу же передал сообщение в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели сразу же выехали на вызов.



Прибыв на место, спасатели обнаружили, что машина жительницы Бурятии стоит поперёк дороги и к тому же застряла. Они вытащили автомобиль и доставили его хозяйку домой в село Хурамша. От медицинской помощи девушка отказалась, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





